Cody Rhodes y Drew McIntyre elevan la tensión rumbo a Berlín

Drew McIntyre subió la tensión en la rivalidad con Cody Rhodes llegando al plano personal, algo que dejó al campeón bastante molesto.

Cody Rhodes salió al ring entre una gran ovación y comenzó el año reafirmando qué lo distingue como campeón. Admitió que no es el más grande ni el más fuerte, pero aseguró que su ventaja es mental: llegar antes que todos, hacer que el campeonato lo represente a él y enfrentar a cualquiera sin miedo. Para Cody, la envidia es parte del juego, y señaló directamente a Drew McIntyre como una montaña que está listo para escalar.

El campeón dejó claro que, aunque muchos se autodenominan como los mejores, él es quien se llama campeón, y eso no cambiará en Berlín. Rhodes insinuó que mientras otros creen estar jugando damas, él siempre está varios movimientos adelante, jugando ajedrez.

Drew McIntyre se atrevió a quemar una foto de Cody Rhodes con su padre 🤬 #SmackDown pic.twitter.com/cdXy3iBhRq — WWE Español (@wweespanol) January 3, 2026

► Momentos clave

La respuesta de McIntyre llegó desde la pantalla gigante. Drew calificó a Cody como predecible y anunció unas estipulaciones brutales: la primera caída será lucha tradicional, la segunda contará en cualquier lugar y, si es necesario, la tercera se disputará dentro de una jaula de acero clásica, sin interferencias y sin excusas. Según Drew, ya ha quebrado a Cody mentalmente y pronto lo hará físicamente.

El segmento dio un giro aún más personal cuando McIntyre mostró una foto de Cody junto a su padre, Dusty Rhodes, asegurando que Dusty sentiría vergüenza del hombre en que se ha convertido su hijo. La provocación desató la furia de Rhodes, quien intentó llegar al ring, pero fue contenido por oficiales y por Nick Aldis, mientras que Drew quemaba la foto.

► ¿Qué pasará ahora?

Con este capítulo siendo uno de los más intenso, ambos luchadores dejarán todo en el ring para quedarse con el Campeonato Indisputable WWE.