Cody Rhodes y AEW: “Dejé mi bebé por el destino”

Detrás de una de las decisiones más impactantes en la lucha libre reciente, Cody Rhodes revela el conflicto interno, la visión a futuro y el impulso personal que lo llevaron a dejar AEW para reencontrarse con su destino en WWE.

► Una decisión díficil pero acertada

No tiene sentido jugar a » si esto no hubiera pasado…» pero quizá sin el «American Nightmare» nunca hubiera nacido la casa Élite. Atendamos a sus recientes palabras en Mostly Sports with Mark Titus and Brandon Walker:

“No es que lo tuviera en mente en ese momento (cuando durante una entrevista Walker bromeó con su regreso a la WWE), pero tienes que ser un poco como Batman, en el sentido de que debes tener un plan para el plan del siguiente plan. Y el camino ya parecía dirigirse hacia allá. Además, en ese momento, realmente estaba dividido. Por un lado, tenía mi bebé, algo que amaba profundamente, que ayudé a crear desde el principio, y tuve la suerte de tener a esos compañeros increíbles a mi lado. Pero por otro lado, estaba ese llamado del destino, el siguiente paso, lo que viene después. Fue una situación muy difícil.” “Increíblemente, nunca voy a olvidar que Brandi me dijo —y casi me dan ganas de llorar solo de recordarlo—: ‘Ten cuidado con lo que deseas’. Y lo que deseé, más un millón, se hizo realidad. Pero fue un día tremendo. “Creo que hablé un poco fuera de lugar cuando dije: ‘No lo vas a creer’, porque eso podía significar cualquier cosa. Podía ser simplemente que la lucha libre es lucha libre. Podía haber sido cualquier cosa. Pero me alegra que mis palabras hayan sido ciertas, en el sentido de que fue un movimiento positivo para la industria.”