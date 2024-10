Cody Rhodes: «WWE me ofreció 15 veces más para regresar»

Cody Rhodes revela la suculenta oferta que WWE le hizo para regresar en 2022. 15 veces superior a lo que había ganado en su primera etapa en la compañía (2006-2016).

► El regreso a WWE

“Vince McMahon vino a mi casa en Atlanta. Fue algo muy a la vieja escuela, en el sentido de que, ‘Oye, no hay promesas más allá de esto que estamos considerando: que luches contra Seth Rollins en WrestleMania 38 en Dallas’. Seth Rollins era alguien a quien sentía que había estado persiguiendo desde la primera vez que estuve aquí. Muy a la vieja escuela, él escribió en un papel la cantidad de dinero del contrato y simplemente lo deslizó hacia mí, lo cual no era necesario.

No puedo decirte exactamente cuánto era, pero puedo decirte que era 15 veces más de lo que ganaba en WWE en mi primera etapa. Fue algo en otro nivel… incluso con todo lo que ya había hecho. Fue divertido, lo deslizó hacia mí.

“Miré eso, y en realidad no me importaba tanto, no era por el dinero. Pensé que esto era algo grande. Soy dueño de todo esto: el logo, mi música, mi imagen. La mayoría de las veces te atrapan en la idea de que ‘eso es nuestro’, todas esas creaciones tuyas. Tantas pequeñas cosas que creé no me pertenecen. Sin embargo, esto lo creé fuera, así que puedo traer todo esto tal como es. Así que esa era mi preocupación: ‘The American Nightmare’, la música es una gran parte, cada aspecto de lo que hago; el hecho de que no voy a decir ‘título’, voy a decir ‘cinturón’. Tengo que ser yo.

“Una de las frases que me dijeron en esa reunión fue: ‘No está roto. Por eso lo estamos comprando’. Y pensé, bien, estamos en la misma sintonía. Quería que supieran que ya he hecho algunas cosas, tengo un buen control de lo que puedo y no puedo hacer, y jugué mis cartas de esa manera, supongo, y lo siguiente que supe fue que había un periodo de tres meses en el que me encontraba fuera, sorpresivamente dejando este proyecto mío, este bebé al que realmente amaba, para regresar e ir tras el primer sueño que tuve en este negocio.”

