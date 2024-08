«The American Nightmare» Cody Rhodes tuvo una emotiva entrada en SummerSlam 2024 antes de defender el Campeonato Indiscutible de WWE contra Solo Sikoa. Salió de su autobús y se dirigió al escenario encontrándose por el camino con «The Enforcer» Arn Anderson, con quien tuvo una breve pero hermosa conversación. Durante todo el trayecto, el luchador estuvo acompañado de su perro, Pharoah, para quien podría ser su última aparición en la compañía.

What an arrival for the Undisputed WWE Champion at #SummerSlam! pic.twitter.com/ppePo27mVE — WWE (@WWE) August 4, 2024

► Cody Rhodes y Pharoah en SummerSlam

«Pharoah tiene 13 años. Para aquellos que no lo saben, Pharoah es mi husky, es mi perro. Tiene 13 años. Está prosperando, está muy bien. Pero ahora la manada está en casa. Él es más el perro de Libby que mío en este momento. Pero hay algo sobre Pharoah. Algunas personas saben esto, pero cada vez que he tenido altibajos, y en particular los bajos en mi vida, no siempre soy el más fácil de alcanzar. Recuerdo que simplemente me senté afuera, cuando tenía una casa en Dallas, no podía entrar, no podía funcionar, no podía pensar. Ese perro se sentó conmigo desde, no sé, las 10 p.m. hasta las 4 a.m. Simplemente nunca se movió. Las personas que tienen perros, lo entienden. Realmente es el mejor amigo del hombre, y no quiero seguir llevándolo en la carretera si él solo quiere estar en casa, así que nos divertimos aquí. Muchos premios. El equipo de conductores del autobús, claramente dándole comida que no deberían. Pero estaba feliz de haber podido dar ese paseo con él. Mi otro perro, Yeti Pinkerton, es solo un segundón. Es un perro de apoyo [risas], pero ahora es su momento de destacar y lo amo. Fue realmente agradable. Agradezco a WWE. Fue una solicitud bastante ridícula. ‘¿Puedo tener a mi perro aquí?’ ‘De acuerdo, no hay problema.’ Así que eso fue muy amable por parte de WWE, lo aprecié mucho«, explicó Cody en la conferencia de prensa posterior al evento premium.

Cody Rhodes talks about Pharoah’s last time on the road. He also calls his other dog a jobber 😂🤣😂🤣 Full Cody Rhodes media scrumhttps://t.co/KWRTdL7f15 pic.twitter.com/WUhDFcM86u — Denise ‘Hollywood’ Salcedo (@_denisesalcedo) August 4, 2024

¿Qué te pareció la entrada de Cody Rhodes a SummerSlam?

Embed from Getty Images