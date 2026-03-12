Cody Rhodes: «WrestleMania 42 puede ser la mejor de la historia»

Aunque no sabemos mucho de cuál será el cartel definitivo de WrestleMania 42 Las Vegas , y hay muchas críticas hacia Triple H y WWE, sobre todo por los exagerados aumentos en los precios, hay quien cree que WrestleMania 42 será la mejor de la historia.

► Cody Rhodes asegura que WrestleMania 42 puede llegar a ser la mejor WrestleMania de la historia de WWE

Nada más y nada menos que el actual Campeón WWE, Cody Rhodes, de quien, debe decirse, logró un antirrécord, pues el video de su victoria el pasado viernes ante Drew McIntyre para quitarle el Campeonato WWE, se ha convertido en el tercer video del canal de YouTube de WWE, en toda la historia, con mayor número de dislikes o «No me gusta».

En reciente entrevista con Complex Graps, Rhodes dijo que estaría de acuerdo si WWE decide apretar el gatillo y promocionar WrestleMania 42 como «la mejor y más grande de todos los tiempos». Estas fueron sus declaraciones:

“Para dar una respuesta que no suene terrible cuando miremos esto después y esté lleno de titulares sensacionalistas.

«Tuvimos anunciado nuestro evento estelar con CM Punk y Roman Reigns, y ahora también tenemos mi combate contra Randy Orton como el otro evento estelar de WrestleMania. Los combates que se están armando, Stephanie Vaquer contra Liv Morgan, lo que claramente parece que Jacob Fatu podría estar haciendo. También mencionaste a Sami Zayn. Creo que estamos viendo un WrestleMania que, de campana a campana, podría ser de lo mejor que ha habido… el tipo de lucha libre con el que yo crecí, lucha libre de campana a campana.

«Y para la gente que viene por toda la grandeza y el espectáculo que es WrestleMania, eso también está ahí. Siento que vi algunos nombres en una lista de posibles invitados que es realmente, realmente emocionante para un WrestleMania, al menos para mí.

«Pero sí, de campana a campana, creo que van a tener uno de los mejores WrestleMania, si no el mejor WrestleMania de todos los tiempos.

“WrestleMania 42 es un evento ‘tapado’, y eso se debe en parte a todo el gran talento joven de WWE que estará presente en el show.

«Yo vería este WrestleMania por el potencial de un Je’Von Evans, por el potencial de un Oba Femi, por el potencial de un Kit Wilson, por el potencial de chicos y chicas que ojalá estén sentados en esta misma silla dentro de 10 años hablando de haber sido evento estelar de WrestleMania.

“La gente debería venir a WrestleMania 42 porque ahora más que nunca hay mucho más en juego”.