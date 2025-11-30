No pudo finalizar su historia Cody Rhodes en WrestleMania 39, al fracasar en su intento por derrocar a Roman Reigns, pero un año después, en WrestleMania XL, pudo hacerlo por fin, tras una de las luchas más excesivas y a la vez más geniales que WWE ha producido desde que Triple H tomara el mando creativo.

Ambas partes fueron un éxito para la empresa, y por ello se entiende que esta tenga en mente una tercera, como dejó entrever cierto comentario durante el epílogo de SummerSlam 2024, cuando Reigns, dirigiendo su mirada hacia Rhodes, dijo que sólo sería cuestión de tiempo para que el Campeonato Indiscutible WWE volviera a sus manos.

Asimismo, «The American Nightmare» contribuyó a la aparente promoción con unas declaraciones apenas tres semanas después bajo entrevista con Inside The Ropes.

«Hay mucho espacio en SmackDown, especialmente en SmackDown, que tiene una asociación maravillosa con Fox y ahora pasará a USA [Network]. Hay mucho espacio para un Roman Reigns de regreso y para mí, espero que todavía como Campeón WWE. Y en tal caso, y no sé si él lo tiene en mente, y ciertamente yo no me opongo, como digo, tal vez la lucha más grande que WWE puede hacer ahora mismo es yo una vez más con Roman Reigns, y estoy seguro de que alguien lo tiene en mente. Sé que es algo que yo tengo en mente».

► Las secuelas de WarGames

Anoche, Rhodes y Reigns hicieron equipo para el estelar de Survivor Series: WarGames, pero según las palabras expuestas por el samoano tras concluir el encuentro, no volveremos a verlos combatir en el mismo bando. Esto no tendría por qué suponer un nuevo duelo de cara a WrestleMania 42, pero Dave Meltzer, en la última edición de la Wrestling Observer Radio, informa que ese sería el plan de WWE.

Recordemos, el propio Meltzer escribió dentro del Wrestling Observer Newsletter de la presente semana que la idea original era un choque entre Reigns y Seth Rollins, pero «The Visionary», actualmente de baja por lesión, no llegaría a tiempo a la gran cita. Rhodes, entonces, supondría el plan alternativo de WWE.

Paul Heyman, en el post-show de Survivor Series: WarGames, dejó entrever potenciales luchas de WrestleMania 42, entre ellas un posible Reigns vs. Brock Lesnar, al hacer hincapié en las interacciones que mantuvieron estos durante los «juegos de guerra». Haciendo caso a Meltzer, Lesnar tendría pues otro rival en «The Showcase of the Inmortals», si es que está programada su implicación allí.