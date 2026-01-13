Como el que no quiere la cosa, ya estamos de nuevo comenzando otro año y el «Road To WrestleMania» está a las puertas de comenzar, con la celebración de Royal Rumble el día 31. Pero las especulaciones sobre qué veremos en el próximo magno evento de WWE ya llevan algún tiempo con nosotros.

Dos meses atrás, Dave Meltzer expuso que Cody Rhodes defendería ante Roman Reigns el Campeonato Indiscutible WWE, conformando una suerte de tríptico, tras sus enfrentamientos en WrestleMania 39 y 40. Todo, según Meltzer, como plan B, pues la idea inicial era que Reigns se midiera a Seth Rollins, quien cayó lesionado en octubre y no se espera llegue a tiempo para competir sobre «The Showcase of the Inmortals».

El problema es que hoy, a 13 de enero de 2026, Rhodes ya no porta el máximo cetro de WWE. Este pasado viernes, durante SmackDown, Drew McIntyre salió victorioso de un «Three Stages Of Hell» contra Rhodes, cercenando su reinado a tres meses de WrestleMania 42.

► Europa, punto clave

Así que ahora, Dave Meltzer da cuenta del nuevo escenario en la más reciente edición de la Wrestling Observer Radio.