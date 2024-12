Entramos en esas fechas previas a Royal Rumble donde surgen reportes sobre los presumibles combates principales de WrestleMania. Hace una semana, recogimos este, vía Fightful.

«CM Punk vs. Roman Reigns ha sido discutido internamente como un combate de WrestleMania 41. «Escuchamos hace varias semanas que este no era el plan, pero los planes han cambiado últimamente. Nos han contado que CM Punk también esperaba hacer el combate».

Pero, ¿qué pasará con Cody Rhodes y John Cena, los otros dos grandes nombres varoniles que se espera compitan en «The Showcase of the Inmortals»? Ayer, Wrestlevotes detonó el rumor de un Cena vs. Logan Paul, si bien el medio apuntó la existencia de gran parte de desaprobación por parte del equipo creativo en WWE, ante el hecho de ser la última lucha para «The Champ» bajo los focos de WrestleMania.

► Cena, en busca del «récord»

Sin embargo, el recorrido de dicho rumor fue breve. Hoy, Dave Meltzer escribe lo siguiente en el Wrestling Observer Newsletter.

«Logan Paul pidió un combate con John Cena en WrestleMania, pero no va a suceder de ninguna manera. La idea de que Cena rete por un título mundial para romper el llamado récord de 16 de Ric Flair es algo que podría ocurrir, al menos hace un mes».

Mientras, Mike Johnson de PWInsider va más allá.

«Hay mucha discusión en las últimas semanas sobre potenciales luchas de WrestleMania, pero dado que la próxima WrestleMania en Las Vegas sería la última lucha de John Cena, la cuestión de a quién se enfrentará allí ha sido un gran tema de discusión internamente. «Actualmente, la mayoría de charlas giran en torno a la idea de Cody Rhodes vs. Cena en WrestleMania por el Campeonato WWE. «Hemos escuchado ese combate mencionado por numerosas fuentes en las dos últimas semanas, y ayer como más reciente. Debería señalarse que muchas de esas fuentes indicaron que todo está sujeto a cambios, especialmente si The Rock baja de su ‘Mountain Rock’ (como una persona bromeó) y quiere trabajar con Cody o Cena en WrestleMania, pues en ese caso los planes creativos se rediseñarían para encajar en la visión de Rock. «Así están las cosas hoy, pero hay un largo camino hacia WrestleMania…»