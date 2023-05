Freddie Prinze Jr. especula con la historia actual de Cody Rhodes en WWE. ¿Sigue los pasos de su padre, Dusty Rhodes? Nos hacemos esta pregunta después de conocer sus recientes declaraciones en Insight with Chris Van Vliet. El que fuera escritor de la compañía comparte su punto de vista y no deja de ser curioso como tantas personalidades de la lucha libre profesional, dentro y fuera de las tierras McMahon, intentan explicar que el American Nightmare perdiera ante Roman Reigns por el Campeonato Universal Indiscutible en WrestleMania 39.

► ¿Cody Rhodes va tras los pasos de Dusty Rhodes?

“Mira esto. Resulta que tengo un amigo, un actor de teatro musical que sabe mucho más de lucha libre que yo. No quiero mencionar su nombre para evitar que WWE le niegue entradas, pero déjame decirte que es genial y es un apasionado de la lucha libre. Después de que Cody perdiera en WrestleMania, me contactó y me planteó una idea interesante. Me dijo: ‘¿Y si no fue Vince quien hizo que Cody perdiera?’. Me intrigó y le pedí que continuara. Entonces me dijo: ‘Imagina que cuando Cody habló con Triple H, quien por cierto es un estudiante del juego y conoce todas las historias pasadas, se planteó un plan en el que Cody perdería desde el principio, y así recrearían la famosa historia de ‘tiempos difíciles’ de Dusty Rhodes’. Según esta idea, durante todo el año, Cody se enfrentaría a desafíos y derrotas constantes hasta que, finalmente, lograra ganarse su oportunidad en el siguiente WrestleMania, donde Roman sería el campeón indiscutido.

“Yo le pregunté: ‘¿Y qué pasaría en Backlash?’. Su respuesta fue sorprendente: ‘Brock lo aplastaría. Lo destruiría por completo’. Me preocupé y le pregunté: ‘¿No crees que eso arruinaría su carrera?’. Pero él argumentó que, siguiendo la historia de tiempos difíciles, esa derrota no sería el fin para Cody, ya que era similar a lo que Magnum TA le hizo a Dusty en su camino hacia el título. Me quedé allí, impresionado por la manera en que me presentó esta idea. Pensé para mí mismo: ‘Si no hacen esto, no puedo creerlo. Estoy completamente convencido de que así será’. Por lo tanto, te animo a ver Backlash para saber si nuestra teoría se cumple o no. Incluso si Cody gana o pierde, aún podrían seguir desarrollando esta historia, conectándola más con la trama de The Bloodline“.

Como bien sabemos, en Backlash, Cody Rhodes venció a Brock Lesnar, por lo que la historia no sería exactamente así, pero veremos qué sigue pasando.

¿Qué te parecen las palabras de Freddie Prinze Jr.?