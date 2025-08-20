Cody Rhodes: «Un capítulo de mi historia está bloqueado»

Hace unos días mi compañero Juan Carlos Reneo publicó un interesante artículo acerca de la posibilidad de que Cody Rhodes regrese a AEW. El actual Campeón WWE nunca ha cerrado la puerta así como tampoco la ha dejado abierta, simplemente jamás ha comentado dicho tema. No obstante, durante una reciente conversación con Becky Lynch en What Do You Wanna Talk About?, «La Pesadilla Americana» volvió a hablar de la casa Élite.

Embed from Getty Images

► Un capítulo bloqueado

A comienzos de 2024, la presente Campeona Intercontinental publicó su libro autobiográfico, Becky Lynch: The Man: Not Your Average Average Girl, el cual se convirtió en un éxito literario. Podemos adelantar que si su compañero en WWE hiciera lo mismo, triunfaría también en las librerías. Y puede que algún día lo haga. Sin embargo, todavía no puede hablar de todo lo que querría, según le dice a «El Hombre» en su charla en el pódcast:

“Me encantaría escribir un libro, pero hay un capítulo enorme que está bloqueado detrás de un muro. Todo lo que digo hoy sobre eso, de alguna manera, es como si reescribiera la historia o lo recordara mal, aunque los recibos estén literalmente en las redes sociales… cada vez que digo algo, es lo incorrecto.” “Es un capítulo que duele en el corazón porque me encantaría contar la historia. Solo tengo que esperar a que alguien más la cuente y espero que me incluyan en ella. Es una situación extraña, pero me encantaría escribir un libro.”