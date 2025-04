Cody Rhodes quiere vengarse de Travis Scott en WrestleMania

Travis Scott causó revuelo atacando a Cody Rhodes en Elimination Chamber. Camino a WrestleMania, el Campeón Indiscutible de WWE promete vengarse del rapero.

Nobody told Travis Scott that wrestling isn’t real 😭😭 Bro punched tf outta Cody Rhodes https://t.co/iq8JeMw5AW

Un rapero de quien se desconoce cuando va a volver a aparecer en la compañía, aunque The Rock ya ha dicho que lo hará. ¿Estará con John Cena en el gran evento?

De momento, atendamos a las recientes declaraciones del «American Nightmare» en First Take:

“Cometí el error de decir que no me había dado. Mucha gente me escribió preocupada porque se me reventó el tímpano, y al día siguiente tenía toda la cara marcada como si fuera una escena de Tommy Boy. Les dije a todos: ‘Ni me tocó’.

Luego me di cuenta, gracias a una grabación de un fan, de lo difícil que fue realmente ese momento.

Travis Scott, por muy talentoso que sea —y lo es, es un tipo increíblemente talentoso. Incluso compré sus zapatillas, me compré un par para mí y otro para Liberty—, Travis Scott… como que apesta. Más o menos apesta.

Triple H anunció que estará en WrestleMania, así que estaré esperando, como decimos en la lucha libre, un pequeño receipt. Una venganza.”