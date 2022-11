En tan solo tres años, la carrera de Cody Rhodes en AEW fue envidiable. Él fue uno de los fundadores de la compañía y durante el tiempo que estuvo allí nunca salió de trono de ser el luchador más popular de todos. Protagonizó grandes historias, ganó títulos, tuvo magníficos combates… Obviamente, siempre podría haberle ido mejor. Por ejemplo, podría haber ganado el Campeonato Mundial de Peso Completo. O podría haber tomado mejores decisiones políticas. De esto último estuvo hablando el «American Nightmare» recientemente en Out of Character with Ryan Satin.

► Cody Rhodes y sus decisiones políeicas en AEW

«Estuve muy activo y comencé un departamento, un departamento comunitario. Brandi trajo Kulture City al espacio de entretenimiento deportivo y de lucha libre. Entonces, estuvimos muy activos en términos de todas las facetas. Pero creo que ese trabajo estaba destinado a que queríamos una empresa de lucha libre liderada por luchadores. Sin duda, esa es una gran parte de la misión, pero tal vez hubiera sido mejor para mí a los 45 años que a los 33 o lo que sea.

«Recién ahora estoy entrando en el mejor momento de mi carrera. Entonces, tomar decisiones políticas como excluirme de ganar un campeonato mundial, esas decisiones en retrospectiva no fueron las decisiones correctas y lo que debería haber estado haciendo«.

En el presente, Cody Rhodes se está recuperando de una grave lesión en el pectoral antes de retomar su segunda etapa como Superestrella de WWE, durante la cual se espera que gane el Campeonato WWE. O el Campeonato Universal. O, mejor aún, el Campeonato Indiscutible. Pero de momento no se sabe cuando va a volver a la acción luchística.

¿Qué os pareció la carrera de Cody Rhodes en AEW?