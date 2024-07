Cody Rhodes: «Tienes el p*ne pequeño si no…»

Estados Unidos vive -¿cuándo no lo ha hecho?- un momento de intranquilidad política ante las próximas Elecciones Presidenciales 2024. La salida del actual presidente, Joe Biden, de la lucha para una segunda legislatura, la posición de la vicepresidenta, Kamala Harris, en su lugar, el enfrentamiento con el ex mandatario Donald Trump, el tiroteo de que fue víctima hace unos días… Pero el Campeón Indiscutible de la WWE, Cody Rhodes, cree que estarán bien, porque «tienen buenas zapatillas».

► «No os preocupéis por Estados Unidos…»

“¿Has visto el tatuaje en el lado de mi cuello? Soy todo sobre tomar decisiones únicas y polarizadoras, y llevar algo así, estoy completamente a favor. Es ridículo, pero también soy muy… Creo que la gente piensa, ‘Oh, Georgia, [tatuaje en el cuello] esto tiene que ser algún tipo de lunático conservador’, no, solo soy una persona pro-America. Somos un desastre. Sin duda, somos un desastre, pero simplemente soy pro-optimismo, pro-esperanza. No te preocupes por América, esto [una zapatilla] es América. Todo está aquí, no te preocupes, estaremos bien. Tenemos buenos zapatos».

► El traje de Cody Rhodes

El luchador habla de sus zapatillas y también de su traje:

«Probablemente seré un tipo de traje en la industria para siempre. No sé si esto es apropiado para este programa o no, pero lo diré, y lo he dicho en entrevistas anteriores, cualquiera con quien haya trabajado en negocios que se sienta intimidado por el hecho de que llevo traje, siento que tiene un pene pequeño, claramente. Claramente, vamos hombre. Todos tienen lo suyo. Porque no quiero usar pantalones cortos contigo. Dame un respiro. La energía que viene de personas que son como, ‘Uf, no sé hombre, él está en ese traje, está tratando de ser algo.’ No estoy tratando de ser algo. Quiero ser algo. Ese es todo el asunto. Así que tal vez no… tal vez pene pequeño. Ellos saben quiénes son, con los penes pequeños».

