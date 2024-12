Cody Rhodes tiene planes de incursionar en Hollywood

Desde su regreso a la WWE en el 2022, Cody Rhodes se ha convertido en una de las principales estrellas de la compañía, llevándola sobre sus hombros como en su momento lo hicieran The Rock, John Cena y Roman Reigns, por citar los casos más recientes. Los dos primeros ya están con una carrera hecha en Hollywood y en los últimos años han aparecido esporádicamente en la compañía, mientras que Reigns podría dar el salto en el futuro; sin embargo, ¿Qué pasará con The American Nightmare?

► Cody Rhodes planea combinar la lucha libre con la actuación

Cody Rhodes es el actual Campeón Indisputable WWE y luce firme como tal, aunque está enfrascado en una rivalidad con Kevin Owens; sin embargo, no es ajeno a la posibilidad de incursionar en la pantalla grande, e incluso en su momento reveló que planea permanecer en la industria hasta los 45 años. Después de eso, prevé reducir su horario a un horario de medio tiempo para concentrarse en otras pasiones, específicamente, el cine.

Durante una entrevista reciente en el podcast 2 Bears, 1 Cave, The American Nightmare reveló su deseo de incursionar en la actuación en el futuro, sin descuidar su carrera como luchador.

“Me encantaría contar historias como lo hacemos en el ring de una manera diferente. Me encantaría hacerlo. Pero siempre he estado tan vinculado con la lucha libre y volver a la WWE, donde ganar el campeonato para la WWE es esencialmente como ser el mariscal de campo del equipo”.

A pesar de sus ambiciones de Hollywood, el Campeon Indisputable WWE enfatizó que la lucha libre sigue siendo su principal prioridad por el momento.