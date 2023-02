Ya tuvo bastante Cody Rhodes con su grave lesión sufrida el pasado junio como para andar comentando problemas ajenos. Y es que precisamente durante ese periodo de convalecencia, los cimientos de AEW, la casa que construyó, parecieron tambalearse.

Por primera vez, la imagen de AEW dejó de lucir cual paraíso de fraternidad y creatividad, cuando CM Punk incendió los ánimos de The Elite y todos los partidarios de estos en la rueda de prensa posterior a All Out 2022. Palabras que detonaron la trifulca acaecida seguidamente, de cuya legitimidad se llegó a dudar durante varias semanas, hasta que comprobamos cómo el silencio oficial de todos los implicados y la desaparición de las pantallas de muchos de ellos no eran cosa del “kayfabe”, pasando factura al producto.

Mutis por el foro que sigue vigente, a la espera de comprobar si CM Punk decide reaparecer una vez esté sanado de sus lesiones, pues parece improbable un despido. Vía la de una reconciliación igualmente remota, considerando los poco sutiles dardos lanzados contra Punk, tanto por parte de The Elite como por parte de Tony Khan, en plena pantalla.

Sólo unas pocas personas han decidido pronunciarse acerca del tema de marras. Muy pocos dentro de AEW (Dax Harwood como principal nombre), e igualmente escasos dentro de WWE. Pero hay cierta Superestrella que estaba destinada hacerlo por inevitable vinculación con los protagonistas del suceso: Cody Rhodes.

Y “The American Nightmare” ha sido bastante cristalino durante su reciente entrevista concedida a Ariel Helwani en The MMA Hour. Palabras por las que podemos, como extra, hacernos una mejor idea del porqué de su salida de AEW.

«Tenía una gran relación con Matt, Nick y Kenny, y la sigo teniendo. Sin duda se puso a prueba siendo jóvenes ejecutivos. Se puso a prueba teniendo diferentes opiniones sobre la lucha libre. Pero nuestras distintas opiniones hicieron fuerte eso. Es lo que hizo que funcionara […] También tenía una gran relación con Punk […] No hablaba mucho con él, pero tenía una gran relación con él. Me entusiasmó que volviera […]

«Así que cuando vi todo desde fuera, recuerdo que alguien me escribió: ‘Tío, eres el más listo de la clase’. Quise responderle: ‘Que te den, tío’. No me siento de esa manera. Creo que lo que construimos se dañó. No echo la culpa a nadie […] Simplemente odié ver eso […] Espero que la gente el objetivo primerizo, porque hicimos aquello. Si traes a gente que no sabe de ese objetivo, entonces pueden pasar cosas así. No digo que [Punk] no supiera de ese objetivo ni nada por el estilo, pero todo me decepcionó […]

«No estoy enfadado con Punk. No estoy enfadado con Matt, Nick, Kenny ni Tony. Me decepcionó cuando lo vi. Eso no es lo que yo concebí. El espíritu de All In. Si pierdes ese espíritu, estás perdido. Creo que el espíritu se perdió en ese momento. No significa que no pueda volver, pero fue una decepción».