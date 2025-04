Cody Rhodes: «Tengo una escena con Liam Neeson en The Naked Gun»

The Naked Gun, conocida en español como ¿Y dónde está el policía? o Agárralo como puedas, acaba de lanzar su tráiler.

El teniente Frank Drebin Jr. toma el relevo de su legendario padre en la lucha contra el crimen, decidido a estar a la altura del apellido… aunque no siempre sepa cómo. Con una torpeza entrañable, una valentía más accidental que heroica y un sentido del deber algo confuso, Drebin Jr. se ve envuelto en una peligrosa conspiración global que amenaza con destruir la paz mundial. Entre divertidos malentendidos, persecuciones tan caóticas como absurdas, y el uso de gadgets tan inútiles como extravagantes, solo él puede salvar el mundo.

Pero en él no se puede ver a la Superestrella WWE y Campeón Indiscutible actual Cody Rhodes. Aún así, aclara que sí que saldrá en la película que se estrenará el 1 de agosto:

“Sí, tengo un pequeño cameo. Me siento un poco raro porque siguen promocionándome… ¿Sabes qué? Estoy feliz de que me estén promocionando, es bastante genial. Tuve la oportunidad de hacer una escena con Liam Neeson. Se pueden decir muchas cosas sobre él: Liam Neeson en esta película, Liam Neeson en aquella otra… Yo soy un fanático empedernido de Star Wars, así que para mí esto es Qui-Gon Jinn, esto es Liam Neeson. Es un sí rotundo. Fue el tipo más genial. La forma en que hacía cada escena, le daba un enfoque diferente. Fue genial poder charlar con él y aprender en ese momento, fue muy divertido», comenta en Pardon My Take.