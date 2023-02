Royal Rumble 2023 fue una cita límite para conocer el devenir de The Rock de cara a WrestleMania 39. Finalmente, “The Great One” no hizo acto de presencia en el PPV del pasado 28 de enero, confirmándose poco después su baja competitiva para “The Showcase of the Inmortals”.

Porque el lunes, WWE ya anunció que el gran estelar del magno evento estará protagonizado por Roman Reigns y Cody Rhodes, ganador del Rumble varonil, con el Campeonato Universal Indiscutible sobre la mesa.

Según Dave Meltzer, The Rock rechazó luchar ante la imposibilidad de prepararse debidamente, si bien el afamado actor estaría dispuesto a conjugar ese esperado choque contra Reigns en WrestleMania 40.

Veremos si esto condiciona el resultado del “main event” del presente año, pero se diría que WWE ya tiene trazados sus planes sin The Rock en mente. Una decisión creativa tan lógica como necesaria.

► Cody Rhodes quiere su “WrestleMania Moment”

Antes de Royal Rumble 2023, y en base a reportes que ya previeron la ausencia de The Rock, un servidor señaló por qué la vía actual resulta más atractiva que el “plan A”, con la potencial resolución de rivalidades muy bien construidas.

Cody Rhodes, lógicamente, será el mayor beneficiado, y bajo reciente entrevista concedida a Alex McCarthy del Daily Mail, “The American Nightmare” expone como ejemplo su historia y la de Sami Zayn para restar importancia a la imposibilidad de esa frustrada lucha entre primos samoanos. De hecho, Rhodes considera que WrestleMania 39 será mejor sin The Rock.