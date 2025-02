Cody Rhodes teme luchar con John Cena en su gira de retiro de WWE

John Cena no ganó el Royal Rumble 2025 pero aún podría luchar por un título mundial de WWE en WrestleMania 41. De hecho, lo más probable es que el vencedor del combate de treinta hombres, Jey Uso, eliga ir al magno evento a por el Campeonato Mundial de Peso Completo que en ocasiones anteriores no pudo ganarle a Gunther. Y también que en Elimination Chamber el líder de la Cenation consiga su oportunidad y eliga el Campeonato Indiscutible que ostenta Cody Rhodes.

► Una lucha quizá inevitable

Dicho esto, esa no es una idea que interese demasiado al «American Nightmare», según exponía recientemente en una entrevista con Theonemona:

«Una cosa que he tenido en mente, creo, desde que anunció su retiro, es que muchos luchadores se apresuraron a decir: ‘Quiero luchar contra John’. Muchos quisieron hacer algo con él. Pero probablemente fui el único que no levantó la mano, y eso es simplemente porque John lo es todo para mí.»

«Hay muchos luchadores de los que he tomado algo, de quienes soy un producto. Pero la persona de la que más he aprendido es John. Fue gracias a esos años viajando con él, viendo cómo interactuaba con los fans, cómo manejaba los eventos estelares, cómo era el líder, el que guiaba todo. Así que cuando escucho que esto es el final, aún no lo asimilo del todo.»

«No me gusta que esto sea el final, aunque sé que lo es. Sé que cuando lo dice, lo dice en serio, pero quiero verlo como un fan. Casi me aterra la idea de cómo sería estar en ese lugar, porque si te enfrentas a John ahora, tu tarea es vencer a John Cena en su última corrida. Por eso no estoy levantando la mano para estar en esa posición.»