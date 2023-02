Cody Rhodes hizo un increíble regreso a la WWE en WrestleMania 38 y tuvo una larga rivalidad con Seth Rollins. Luego de Hell in a Cell, estuvo fuera de acción durante varios meses debido a una lesión e hizo un regreso triunfal para ganar el Royal Rumble 2023, y ahora está listo para luchar en el evento principal de WrestleMania 39 y competirá por el Campeonato Universal Indisputable WWE contra Roman Reigns o contra Sami Zayn, quienes se enfrentarán en Elimination Chamber

Desde que volviera a la compañía tras permanecer seis años fuera, Cody Rhodes lo hizo portando un aura de estrella, e incluso se le permitió utilizar su tema de entrada “Kingdom”, de la misma manera como fuera presentado en AEW, donde fue una de sus principales estrellas hasta el día de su salida.

El pasado lunes en Monday Night Raw, durante la entrada que hizo Cody Rhodes previo a su segmento con Sami Zayn, se notó que el público estaba coreando la canción de Kingdom y esto fue notado por el American Nightmare, quien recientemente recurrió a su cuenta de Twitter para expresar su sorpresa y su admiración por esta situación.

It genuinely shocked me, I had no idea people knew the full lyrics versus just the “something something” version…which is also awesome https://t.co/g29K0rKafb

