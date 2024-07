Cody Rhodes sobre The Rock: «Cuando eres el director de la junta, puedes hacer lo que quieras»

Se ha escrito bastante sobre la participación de The Rock en el camino a WrestleMania, es más, hasta tiene un documental.

Bastante censurado, pero existe.

Llega así una entrevista donde Cody Rhodes aborda un tema intrigante: ¿Qué tanto improvisó «The Final Boss» en sus segmentos charlados o no tan charlados?

Averigüémoslo.

No está demás recordar que rara vez salen al cuadrilátero a improvisar, por lo general las personas que suben al segmento charlado preparan la escena.

Sí, igual que en las películas o series de televisión.

Pero, recordemos que Rock está en la cúpula directiva de TKO, así que se puede permitir esos lujos.

Mientras hablaba en «Insight con Chris Van Vliet», Rhodes comentó de cuando Rock se salió de lo estipulado.

«Depende de qué línea conozcas… Cuando eres el director de la junta, puedes hacer lo que quieras. El programa no se va a cancelar y nadie va a ser despedido si haces algo un poco escandaloso. Eso le dio libertad para desarrollar y convertirse en el jefe final que es. Bueno, lo que pasó con The Rock en WrestleMania 40 fue la primera vez que me hizo creer en la expectativa que tenía la gente sobre mí. Así que fue la primera vez que pensé: ‘Oh, tal vez alguien de esta generación sí se ganó a los aficionados’, ¿Si me hago entender?, porque, para mí, les digo a mis estudiantes, les digo a la gente todo el tiempo, nadie hoy en día tiene a los fanáticos en su bolsillo. Porque eres famoso todo el tiempo y para mí ser famoso es que no puedes salir de tu casa sin cámaras un momento, solo tengo una opinión más elevada de ser un consentido de la fanaticada.

«John Cena no le es indiferente a nuestro público. En respuesta a tu pregunta: Oh, tal vez eso está sucediendo, en cuanto a cruzar la línea. La única línea que creo que cruzó fue que hizo que mi hermana no fuera canónica, porque había mencionado que tenía dos hermanos más y esos son Dustin y Kristen, que son del primer matrimonio de mi padre, lo cual, ya sabes, no está mal, que los tengo y él estaba explicando eso cuando me llamó un error. Pero hizo que Teil no fuera canónica, y Teil era como la persona más cercana que tengo. Ella es mi mejor amiga, en serio. Así que eso fue un poco… Me sentí mal por ella. Siento que Mama Rhodes es una persona que nunca quiso estar frente a las cámaras. Y ahora tiene un guardia de seguridad en el aeropuerto de Heathrow. Si pensó que esa era una línea que cruzó, siento que tal vez en realidad le salió el tiro por la culata porque ahora es parte de todo esto».