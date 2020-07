Cody Rhodes habla sobre NXT The Great American Bash: "WWE vende nostalgia"

La respuesta de WWE a AEW Fyter Fest 2020 no ha podido lucir más certera por el dardo que supone para uno de los vicepresidentes ejecutivos de la empresa. Porque de entre todas las opciones disponibles, The Great American Bash fue la denominación escogida, concepto creado por Dusty Rhodes en 1985, padre de Cody, y que llevaba sin utilizarse desde 2012, cuando "The American Nightmare" aún militaba en el Imperio McMahon.

Así que durante su reciente aparición en Busted Open Radio, David LaGreca y Bully Ray no desaprovecharon la ocasión de preguntarle por su opinión acerca de este "contrarresto" tan personal.

«Tú sabes, la gente piensa a veces que Dusty simplemente inventó los nombres de Starrcade y Great American Bash, y hay mucho más allá. Es cuestión de crear los eventos, promocionarlos. Mi padre siempre me dijo que Starrcade fue por mi hermana y que Great American Bash fue por mí. No sé si realmente fue así, pero eso fue lo que me dijo, y por eso son tan especiales para mí y mi hermana.

«No voy a enfadarme con WWE, porque al fin y al cabo pone su nombre sobre la mesa de una manera positiva. La promoción del evento me recuerda mucho a lo que hace Disney hoy día. Si vas a Disney World, siguen vendiendo camisetas de 'The Haunted Mansion' y lo hacen todo al estilo retro. Venden nostalgia.

«No me disgusta realmente. Sé que mi hermana vio un tanto extraño lo de WWE Starrcade, que lo anunciaran a última hora, sin mucho mimo. Espero que hagan algo especial con The Great American Bash. Pienso que nuestro show es mejor. Creo que será mejor en cuanto a ejecución, pero espero que hagan algo especial, porque odié lo que Michael Hayes hizo con Starrcade. Tomaron una creación de mi padre y la convirtieron en un house show porque no estaban vendiendo suficientes boletos y quería no quedarse sin trabajo [...]

Espero que hagan algo positivo ahora. Es la opinión que tengo... a menos que me tome tres o cuatro búrbones y quizás mi opinión cambie».