Cody Rhodes revela interesante detalle de los retos abiertos por el Campeonato TNT

Como era de esperar, más pronto que tarde Cody Rhodes tenía que ganar un título en All Elite Wrestling. Tras su derrota en el PPV Full Gear, "The American Nightmare" se alejó de la escena de este cetro, debido a la estipulación del combate, pero el pasado día 23, logró redimirse con la victoria por ahora de mayor calado en su trayectoria dentro de la novel empresa.

Rhodes se deshizo de Lance Archer para conseguir el Campeonato TNT, como desembocadura de una descafeinada rivalidad. Y muchos consideran que con tal derrota, el aura destructora del "Murderhawk Monster" ha resultado dañada, pero a fin de cuentas, supuso una decisión acertada, una vez ya cometido el error de emparejarlo tan pronto con el gran técnico de AEW.

► Cody Rhodes vs. la agencia libre

E incidiendo en su condición de chico bueno, Cody desveló este miércoles que cada semana, dará 15 minutos de gloria a cualquier talento que lo merezca y se atreva a retarlo. Un desafío abierto que parece hará honor a su nombre, si echamos un vistazo a la respuesta del monarca a la pregunta de un seguidor vía Twitter.

«¿Está abierto el "open challenge" de tu Campeonato TNT a talentos que no sean de AEW?» «sí»

Y algunos ya sueñan de lo lindo.

De momento, no hay visos de una relación laboral entre AEW y Ring of Honor, pese a que Marty Scurll sea hoy el principal guionista de la compañía de SBG. E idéntica situación respecto a New Japan Pro-Wrestling. Sin embargo, en el caso de Minoru Suzuki, sí que cabría la posibilidad de ver a esta leyenda, pues no está bajo contrato con "King of Sports". Así, considerando la cantidad de "agentes libres" existentes hoy día, podemos esperar cualquier cosa los miércoles noche, si bien las restricciones de desplazamiento aún impedirían ver a Suzuki.

Más allá, la primera defensa de Cody Rhodes tendrá lugar en el próximo AEW Dynamite, con Jungle Boy de rival, después de que el hijo del recordado Luke Perry ganara una Batalla Campal esta semana.