Cody Rhodes revela una historia en la que provocó un problema en un evento independiente donde el integrante del Judgment Day JD McDonagh era el héroe local. Fue antes de fundar AEW y después de irse de WWE. Justamente entre medias de ambas compañías estaba el hoy Campeón Indiscutible en diciembre de 2017. El 9 de diciembre visitó Dublín, Irlanda, para tener un combate en la reconocida promoción Over The Top Wrestling. En OTT Being The Elite, «The American Nightmare» venció a Rey Fénix y Flip Gordon en una triple amenaza. Los estelares del show fueron Mark Haskins y Jordan Devlin, hoy conocido como JD McDonagh, quien ganó el Campeonato No Limits OTT. También estuvieron allí The Young Bucks o Pete Dunne.

► Cody Rhodes agradece a JD McDonagh

Siete años después, hablando en So, What Do You Want To Talk About?, Cody comparte la historia con McDonagh:

«Durante mi etapa en el circuito independiente, no siempre prestaba atención a lo que hacían las empresas locales. Solo veías la fecha en tu calendario, ibas allí, sabías contra quién ibas a luchar. No conocía los detalles ni los campeones de ese territorio independiente. No entendía nada de eso. Hay un show en Irlanda, OTT, muy bien hecho, uno de los mejores que hay. Promocionaron mi llegada y ya lo había visto antes. Ponen mi foto en la pantalla, el lugar enloquece, hacen un gran póster conmigo en el centro. No prestando mucha atención a lo que estaba pasando. Tengo una lucha de triple amenaza. Tenía este anillo que la gente besaba. Pasé unos 20 minutos divirtiéndome con la multitud, haciendo cosas de la escena independiente. No estamos bajo restricciones de tiempo. Aparentemente, sí lo estábamos. El árbitro me dice que tengo que terminar y salir. En un show independiente. No me enojo muy a menudo. No creo que lo haga. Trato de disimularlo. Tuve que decirle al árbitro: ‘Nos vamos a ir cuando nos vayamos’. Seguimos por otros 10 a 12 minutos. Llegamos al final.

«Luego, pasé otros 30 minutos divirtiéndome, saludando, pasándola genial, amando Irlanda. Regresé al vestuario y había un ambiente frío. Sabía que algo estaba mal, pero no sabía qué. Entré al vestuario, nadie me hablaba directamente. Nadie. Se podía notar que algo pasaba. Muy frío. Regresé a casa. Unas semanas después, JD McDonagh, a quien conocemos y queremos, tuvo una disputa en Twitter con [la esposa de Cody] Brandi (Rhodes). Aparentemente, esa era la gran lucha por el título de JD McDonagh para el Campeonato de OTT esa noche. Debido a lo que hice, el transporte público se iba a las 10:30. La gente se había ido completamente. Estamos hablando de un cuarto de las personas que estaban al principio. Alrededor de un cuarto se fue. Todos tenían que tomar el tren. Se perdieron su gran momento. Él era el héroe local. No tuvimos la oportunidad de hablarlo hasta que me crucé con Judgment Day en Monday Night Raw. Me siento mal hasta el día de hoy. Siento que le debo algo a JD».

¿Qué te parece hasta ahora la carrera de JD McDonagh en WWE?

