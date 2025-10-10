Cody Rhodes: «Seth Rollins no puede derrotarme»

Cody Rhodes (Campeón WWE) y Seth Rollins (Campeón Mundial de Peso Completo) lucharán por el Campeonato Crown Jewel en el evento Crown Jewel 2025. Será la cuarta vez que ambos disputan un mano a mano televisado en la WWE y hasta el momento «La Pesadilla Americana» ha ganado todos (WrestleMania 38, WrestleMania Backlash 2022 y Hell in a Cell 2022).

► Cody Rhodes vs. Seth Rollins en Crown Jewel

Sobre enfrentar nuevamente a Seth Rollins en Crown Jewel

«Diría que mi gran motivación es este gran anillo de aquí. Una vez que ganas uno de los campeonatos Crown Jewel, lo conservas para siempre. Tengo más dedos, quiero añadir otro anillo. La mejor manera de verlo es que Seth es como aquellos Bills de los 90 que llegaban al Super Bowl: uno pensaba ‘no pueden perder uno’, luego dos, luego tres, y de repente cuatro seguidos. Seth simplemente no tiene lo necesario para vencerme. Nada más que respeto para él, pero voy a llevarme otro de estos anillos.»

Sobre el respeto hacia Seth Rollins tras haber hecho equipo con él en WrestleMania

«Por supuesto. No sé por qué dijiste eso de ‘terminar la historia entre comillas’. Fue un error [ríe]. Pero siempre habrá respeto. No creo que nadie en WWE, aparte de mí, tenga la pasión que Seth Rollins siente por esta empresa. Siento que estamos a la par en ese aspecto. Y con toda la gente nueva que llega a WWE, desde atletas NIL hasta quienes aprenden la industria desde cero, él es alguien al que deberían mirar como modelo a seguir, porque Seth tiene tanta pasión como cualquiera que haya pasado por aquí.»

The History of Cody Rhodes and Seth Rollins. Part Two: ALLIES pic.twitter.com/bJDv8JiGWa — WWE (@WWE) October 7, 2025

Sobre la posibilidad de que la lucha no sea justa por las intervenciones de The Vision o Paul Heyman

«No, para nada. Bronson Reed tiene su lucha contra Roman Reigns, así que no creo que se meta en lo que Seth y yo tenemos que hacer. Y Bron Breakker, que Dios lo bendiga, estudió en Kennesaw State University… me sorprendería si siquiera llega a Perth. Y si lo hace, tampoco me preocupa. Creo que Seth quiere hacerlo mano a mano, uno contra uno. Así que ya veremos.»

Sobre quién es el mejor mariscal de campo en la NFL en este momento

«Voy a ser injusto y dar dos respuestas. Primero, el que más yardas por pase lleva hasta ahora, que creo que es Matthew Stafford, quien está lanzando el balón al más alto nivel en la NFL. Pero aparte de eso, soy un tipo de Go Birds. Y aunque escuché todo lo que acabas de decir, Jalen Hurts es mi chico. Lo del partido contra los Broncos no lo cuento. Para mí, Jalen Hurts es mi QB1.»