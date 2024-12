Cody Rhodes será parte de BBC’s CBeebies Bedstories en Año Nuevo

El actual Campeón Indiscutible de WWE, Cody Rhodes, va a estar ocupado el miércoles día 1 de enero de 2025. No luchando, pues aún faltarán dos días para el siguiente episodio de SmackDown, el cual, dependiendo del país, va a poder verse en Netflix; tampoco realizará entonces la compañía un evento no televisado. En cambio, el «American Nightmare» será parte de BBC’s CBeebies Bedstories, como anuncia la propia cadena.

CBeebies ha revelado la lista de siete estrellas que traerán un toque especial de brillo navideño esta Navidad, con la participación de Idris Elba, Justin Fletcher, Mo Gilligan, Perrie, Kylie, James Norton y Cody Rhodes.

Idris Elba dará inicio a una semana especial de CBeebies Bedtime Stories en la cuenta regresiva para Navidad. El sábado 21 de diciembre, leerá El globo del erizo de Nick Butterworth, una historia sobre Percy, el guardabosques, que se propone ayudar a su amigo erizo a jugar con su primer globo.

Patricia Hidalgo, Directora de Niños y Educación de la BBC, dice: “CBeebies Bedtime Stories trae momentos mágicos a las familias durante todo el año, pero hay algo aún más especial en las historias durante la Navidad. En su esencia está el increíble poder de la narración, que atraviesa generaciones, desde niños hasta sus padres y abuelos. Esta Navidad, esperamos que todos se lleven algo especial al escuchar una historia acurrucados juntos.”

Dando la bienvenida al Año Nuevo, el miércoles 1 de enero, el indiscutible campeón de la WWE, Cody Rhodes, leerá Gigante de Rob Biddulph, una historia sobre una pequeña y decidida ballena azul.

📚 Idris Elba kicks off a star-studded festive week for CBeebies Bedtime Stories!

Justin Fletcher, Mo Gilligan, Perrie, Kylie, James Norton and Cody Rhodes all read stories in the countdown to Christmas on @CBeebiesHQ 🎄✨

