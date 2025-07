Durante la época del Covid-19, Cody Rhodes era el Campeón TNT en AEW y tenía la costumbre de lanzar retos abiertos en los programas de Dynamite. El «American Nightmare» ostentó dos veces el título en 2020 y una de 2021 a 2022.

► Los retos abiertos

Acaba de lanzar un nuevo episodio de su pódcast, What Do You Wanna Talk About?, y ahí se acuerda de aquellos momentos; justamente su invitado en esta ocasión, Ricky Saints, fue uno de sus oponentes.

«Podemos hablar de esto aquí sin problema, pero sobre el reto abierto por el título TNT de AEW… Es muy gracioso, porque cuando lo empezamos, hubo toda una conversación previa antes siquiera de llamarte a ti (Ricky Saints) o a los demás, donde dijimos: ‘Hey, esto no se trata de contratar a nadie. Porque en este momento, siendo una empresa nueva, ni siquiera sabemos cuál es el presupuesto. Acaba de pasar lo del COVID. No se trata de contratar a nadie. Se trata de la oportunidad y de algo fresco. Mostrar algo que no ves en ningún otro lugar’. Traíamos gente que hacía promos en su patio trasero o, en tu caso, una viñeta en un rascacielos que tú mismo pagaste… Yo no te llamé específicamente para este propósito. Pensé que serías genial para el reto abierto, y lo fuiste.»