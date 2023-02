¿Cody Rhodes se ve liderando el vestidor de la WWE?

Es pronto dado que hizo su regreso en 2022, aunque sí es una de las estrellas principales, pero quizá Cody Rhodes sea un día el líder del vestidor de WWE. ¿Se ve ocupando esa posición? De ello estuvo hablando recientemente el “American Nightmare” en My Mom’s Basement with Robbie Fox.

► Cody Rhodes, ¿un futuro líder en la WWE?

“Creo que mi estilo, si alguna vez fuera alguien que fuera un líder en el vestuario, sería predicar con el ejemplo. Lo sé por mi tiempo en la gestión como ejecutivo. Tan beneficioso como fue para mí y tan educativo como fue para mí, a veces es más fácil predicar con el ejemplo en lugar de decirles que esto va a funcionar o ser tan inflexible en que necesitan hacer esto porque todos somos diferentes. No existe una verdadera fórmula para el éxito en el entretenimiento deportivo y la lucha libre profesional. Simplemente lo sabes cuando lo escuchas”.

► ¿Cómo se siente Cody Rhodes tras su regreso?

“Nadie me hizo sentir de esta manera, pero me sentí casi como un extraño y, hasta cierto punto, un poco como un enemigo porque habíamos organizado una batalla así los miércoles por la noche, y había hecho cosas y dicho cosas. No eran cosas de las que puedas regresar caminando. Son cosas con las que vives. Hay razones para ellos y uno las respalda, pero por mucho que me haya sentido de esa manera, me encontré con caras familiares como Kofi Kingston”.

