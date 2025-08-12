Cody Rhodes: «Se los dije, soy el Campeón WWE»

Cody Rhodes está reinando por segunda vez como Campeón WWE pero en esta ocasión no se siente de la misma manera que en la anterior, la cual tuvo una duración de 378 días, desde abril de 2024 hasta abril de 2025, o lo que es lo mismo: desde que destronó a Roman Reigns en WrestleMania 40 hasta que John Cena hizo lo propio con él en WrestleMania 41.

Con solo nueve días como monarca después de quitar el título al mismo Cena en SummerSlam, la «Pesadilla Americana» expresa cómo se siente en el pódcast SI Media:

«Me tomé un momento antes del combate y antes de que John me entregara el cinturón. Pensé que este recuerdo estaría mucho más presente, pero estando debajo del escenario me golpeó, y me sorprende no haberlo recordado antes… ese es el mismo escenario bajo el que me escondí después de que mi combate fuera eliminado en WrestleMania 29. El mismo lugar del que ahora subía en el elevador para, con suerte, conseguir mi segundo campeonato, es donde me quedé con mis sentimientos después de que me quitaran el combate del show minutos antes de que sucediera.

Cuando me di cuenta de eso, mientras subía en el elevador, fue cuando realmente quise asimilar cada emoción que tenía. La primera vez, en WrestleMania 40, fue una sensación completamente diferente, porque sentía que estaba capturando algo que involucraba a muchas personas. Por supuesto, mi papá [Dusty Rhodes], tratando de terminar su historia. Todo el conjunto de personajes que participaron en el gran cierre caótico al final.

Esta vez se sintió, egoístamente, para mí, en el sentido de: ‘¿Ven? Se los dije’. No de una manera malintencionada, sino: ‘Se los dije. Yo era el indicado para el trabajo y siempre lo he sido’. Pero nadie cree eso cuando eres otro luchador, tanto como para que te hagan pasar por todo el proceso. Me hicieron pasarlo, y esa sensación fue de ‘soy el campeón’. La primera vez, no recuerdo haber pensado: ‘Soy el campeón’. Esta vez sí sentí: ‘Soy el campeón’.»

Cuando le preguntaron por qué no se sintió campeón la primera vez, Cody respondió: «No lo sé. Creo que por todas las emociones y por WrestleMania 40, con todo lo que implicaba y el componente del Jefe Final [The Rock]. Quizá tenía demasiada vista puesta en lo que podría venir después. ‘Oh, lo que podría pasar’, en lugar de en este momento, que fue: ‘Sí, no les estaba mintiendo. Seguiré haciendo esto. Si quieren mover los postes de meta, muévanlos. Si quieren decirme que no, díganmelo, pero voy a seguir haciendo lo que hice esta noche’.»