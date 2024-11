Cody Rhodes se convierte en el primer Campeón Crown Jewel

Los dos campeones máximos de WWE, Cody Rhodes y Gunther, se enfrentaron en un combate para coronar al primer ganador del Campeonato Crown Jewel, en algo que ya se ha convertido en algo muy personal.

La lucha comenzó bastante pareja, con llaves, contrallaves, movimientos vistosos y dos luchadores que no permitieron que su rival tomara el control total del encuentro. Pero poco a poco la intensidad comenzó a subir, donde el Campeón Mundial empezó a imponerse contra la Pesadilla Americana.

Gunther continuó golpeando a Cody durante varios minutos, hasta que este pudo reaccionar con fuertes golpes, aunque mostraba señales de dolor en la espalda. A pesar de que Gunther intentó atacar nuevamente al campeón de WWE, Cody logró aplicar un superplex.

