Cody Rhodes se burla de la cabeza de JD McDonagh

Al poco de regresar a la WWE durante Survivor Series 2023, Randy Orton se burlaba con Logan Paul del tamaño de la cabeza de JD McDonagh:

Logan: «Tus RKOs son increíbles, hiciste uno en WarGames contra el chico de la cabeza grande.»

Randy: «Oh sí, JD.»

Logan: «JD, lo siento, bro.»

Randy: «Él lo sabe. Lo conocí el sábado en Chicago (en el Premium Live Event), y era muy consciente de que tiene una cabeza grande. Lo sabía.»

Logan: «Algunas personas están construidas así.»

Randy: «Él es diferente.»

► Cody Rhodes se burla de JD McDonagh

Unos cuantos meses después, hablando con nuestros compañeros de Fightful, es Cody Rhodes, el Campeón Indiscutible, quien se ríe:

«Me alegra mucho que otras personas estén hablando de esto. Porque fue algo anormal y para mí él es un atleta extraordinario. Lo que me sorprende de su destreza atlética es cómo puede equilibrar la cabeza en su cuerpo. Tienes que hacer muchas cosas y ese cabezazo, que vimos mucho más en NXT, seguramente veremos más en el roster principal también. Ese cabezazo es letal. Cabezazo al estilo samoano por JD.»

Una burla que el mismo JD no se tomará a mal pues él mismo es consciente del poder que tiene en su cabeza:

De hecho, quizá Orton o Rhodes se ganen próximamente un cabezado suyo.

Mientras, hablando de McDonagh, en el episodio de WWE RAW de esta semana, los integrantes de The Judgment Day arreglaron sus recientes problemas con una conversación y un abrazo en el cuadrilátero. Por otro lado, el objetivo de que Finn Bálor sea el próximo King of the Ring no será posible dado que «The Prince» perdió con Jey Uso en una lucha clasificatoria. Un Jey Uso que entró como sustituto del lesionado Drew McIntyre.