Allá donde esté, Dusty Rhodes estará muy orgulloso de lo que Cody Rhodes está haciendo en la WWE. Un poco más, si es que eso es posible, después de que ganara el Royal Rumble 2023. Y cuando se corone en WrestleMania 39… De su padre estuvo hablando el “American Nightmare” con la conferencia de prensa posterior al Evento Premium.

► Cody se acuerda de Dusty

“Lo que pasaba con mi papá era que, cuando sucedía un gran momento, sorprendentemente, un tipo que podía escupir fuego y era un maestro orador, no decía mucho. Así era nuestra relación. Le gustaba mirar cuando entraba en la zona. Todo el mundo te dirá: ‘Él está mirando’, y todo eso. Para honrarlo de la mejor manera, trato de no pensar en ello. Triple H diciendo que está orgulloso de mí, eso significa mucho porque causé muchos problemas.

“No me arrepiento del problema, pero tal vez me arrepiento de algunas de las formas en que lo manejé. Estar bajo su tutela en ese momento, y no estropearlo, se sentía bien. Estuve en el Rumble con Randy Orton y Triple H, le dije a Randy esto anoche, pude sentarme allí y verlo tener su momento, y pensé: ‘Espero que ese sea yo algún día’. En mi mente, estoy pensando. ‘Va a ser el año que viene, el año siguiente’. Aquí estamos, diez años después. Aprendo lento, pero lo descubrí“.

