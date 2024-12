¿Cody Rhodes, Roman Reigns o John Cena? Meltzer revela al más taquillero

¿Cody Rhodes, Roman Reigns o John Cena? Dave Meltzer ha revelado al más exitoso entre el trío. Esto en declaraciones concedidas a The Hannibal TV recientemente, donde el reputado periodista hizo un profundo análisis de cuál de los tres luchadores ha tenido más éxito como el rostro de la compañía en sus respectivos periodos. ¡Sigue leyendo para descubrirlo!

Si bien es cierto que las etapas de Cena y Reigns como reyes absolutos de la WWE pueden considerarse concluidas en contraste con un Rhodes que lleva poco menos de un año en la posición (acaso un tiempo muy breve para sacar conclusiones definitivas) lo cierto es que este pequeño tramo más reciente que abarca WrestleMania 40 en adelante ha dado números muy reveladores que han puesto al actual Campeón Mundial Indiscutido en la discusión.

► ¿Cody Rhodes, Roman Reigns o John Cena?

La gran pregunta es, ¿han sido esos números tan reveladores superiores a los sus dos predecesores? Para eso volveremos a las palabras de la cabeza detrás del Wrestling Observer Newsletter, que tuvo esto para decir al respecto:

«Cody Rhodes ya mostró con los eventos en vivo del último año que está a la altura de Roman Reigns [como la cara de WWE]. No hay duda. Roman Reigns trabajó muy pocos shows no televisados, casi ninguno, Cody trabajó todos los fines de semana y con él el negocio subió muchísimo, incluso en comparación a cuando estaba Reigns. No hay ni siquiera comparación.

«La verdad es que no hay nadie indispensable (Cody podría lesionarse, estar fuera por un año y afectaría un poco a WWE, pero no es indispensable). [Dicho esto] Cody ya probó este último año que es capaz de llevar la batuta. WWE está más que segura en este momento. Tienen problemas internos, pero problemas de popularidad y marketing, ninguno.

«Cody está cumpliendo con todas las métricas posibles y por haber. Está haciendo un gran trabajo. Creo que es parecido a John Cena y en algunos sentidos es incluso mejor. Por ejemplo, conectando con la gente, siendo un ‘chico bueno’, firmando autógrafos. Ese rol de técnico central de la compañía…

«Es decir, está cortando más tickets de lo que Cena jamás fue capaz. Mucha gente no quiere hacer esa conexión después de un año de ganar el título, pero WWE es mucho más exitosa que cuando estaba Cena. Convocan mucha más gente que cuando estaba Cena. Ahora los mira menos gente, pero todo está tan fragmentado con YouTube y todos estos lugares…

«Pero los shows grandes son mirados por cantidades más de gente que antes. Por lo que sí, todos hablan de lo exitoso que fue Cena y es verdad, lo fue, pero Cody está muy por encima de él en prácticamente todas las métricas».