Cody lanza indirecta a Roman Reigns al hablar de Hollywood

Cody Rhodes se dirige a WrestleMania 41 a defender el Campeonato Indiscutible de WWE contra John Cena. Pero a pesar de estar ante el mayor momento de su carrera, el «American Nightmare» tiene otras ambiciones. Bien es sabido, sin ir más lejos, él mismo contaba hace unos días que tiene una escena con Liam Neeson en la próxima película The Naked Gun, conocida en español como ¿Y dónde está el policía? o Agárralo como puedas.

Ambiciones de seguir desarrollando su faceta como actor de cine de las cuales habló más recientemente en el programa Today de la cadena NBC:

“Siento que muchos luchadores siempre responden esto diciendo algo como: ‘Oh, jamás. No. Siempre estaré en la lucha libre. La amo demasiado.’ Y sí, yo amo la lucha libre. Es todo lo que he hecho en mi vida, crecí dentro de este mundo. Pero, en mi caso, realmente estoy emocionado por saber cómo es contar historias no solo en el ring. Así que para mí, absolutamente sí.”