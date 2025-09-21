Cody Rhodes revela su secreto para dominar en WWE

Después de defender el Campeonato WWE en Wrestlepalooza ante Drew McIntyre, Cody Rhodes habla de su éxito y mentalidad para ser el número uno en WWE. Lo hace en la misma entrevista que termina con «La Pesadilla Americana» encarándose con Seth Rollins, el Campeón Mundial de Peso Completo; ambos se enfrentarán por el Campeonato Crown Jewel en Crown Jewel.

► Cody Rhodes después de Wrestlepalooza

Sobre la secuencia final del combate y su instinto en el ring:

“Creo que siempre tienes que reconocer cuándo sucede ese momento. Luces rojas encendidas, la oportunidad se presenta. Como solía decir mi padre, la oportunidad llama y la mejor respuesta es actuar. Fue una situación controvertida, sin duda. Quiero tomar un momento. Todo lo que pasó, poner mi cabeza sobre un escritorio, todas esas cosas… pero tengo que ofrecer respeto y algo de reverencia. Drew McIntyre es de verdad excelente. Es alguien auténtico y estuvo increíble esta noche.”

Sobre su inteligencia y estrategia en la lucha:

“Supongo que soy un estudiante del juego. Cualquiera que haya estado mucho tiempo en este negocio y sea un veterano sabe que, después de cierto tiempo, la velocidad del juego aumenta, los movimientos se vuelven más peligrosos, las cosas se vuelven más salvajes. Lo que tenemos es nuestro coeficiente intelectual en la lucha, lo que tenemos son nuestros instintos. Si miras a algunos de los grandes, hemos estado celebrando la historia, el presente y el futuro de nuestra industria. Crecí en este negocio. No hay nadie, y lo digo sin arrogancia, más calificado en este planeta para ser el quarterback de WWE que yo. Y me siento bendecido por ello.”

Sobre la motivación y su rol como campeón:

“Creo que hay un chip, pero es algo positivo. Cualquiera de esos combates podría haber sido el evento principal. Lo que me motivaba era saber que íbamos a estar en ESPN, rodeados de este maravilloso equipo. Si alguien no sabía cómo funciona esto, si no sabía lo que significa, lo pusimos en una posición esta noche para decir que este es el centro del universo WWE. Esto va al final. Y, Dios, no quiero ser arrogante con eso, pero me siento increíblemente afortunado. Soy afortunado de estar en este lugar y se los agradezco mucho.”

Sobre pensar en el futuro como campeón:

“Con todos los campeones siempre viene la pregunta, en un momento como este, de discutir tu futuro. Cuando nos sentamos a pensar en mi futuro… mi mente se va a esos escenarios, a lo que significa ser el campeón indiscutido y cómo puedo aprovechar esta posición para seguir creciendo y llevando la marca al siguiente nivel.”