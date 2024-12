Cody Rhodes revela su calendario de apariciones en diciembre

Cody Rhodes no estuvo presente en el reciente evento premium, Survivor Series, pero no quiere decir que ha estado quieto, ya que está en medio de una intensa rivalidad con Kevin Owens, con quien buscará saldar cuentas el próximo 14 de diciembre en la transmisión especial de NBC de Saturday Night’s Main Event.

► Cody Rhodes aparecerá en RAW y SmackDown

Ya inició el último mes del 2024 y el Campeón Indisputable WWE, Cody Rhodes, ha presentado en sus redes sociales su calendario de apariciones para para este nuevo mes, dejando en claro que terminará el año con bastante actividad. Además de la ya sonada defensa titular que tendrá contra Kevin Owens el 14 de diciembre, «The American Nightmare» aparecerá en los episodios del 2 y 9 de diciembre de Raw y en los episodios del 6 y 13 de diciembre de SmackDown.

Si bien algunos fanáticos podrían pensar que esto significa que Rhodes podría estarse pasando a la marca Raw, ese no es necesariamente el caso, ya que es posible que simplemente forme parte de combates no televisados, que suelen darse luego de concluida la transmisión del programa del lunes. No obstante, su nombre suena con fuerza para cuando el programa se estrene en Netflix el 6 de enero de 2025.

Luego de su aparición en Saturday Night’s Main Event, Cody Rhodes tendrá un par de semanas de descanso aprovechando las festividades de Navidad, y estará de vuelta el 26 de diciembre en un evento en vivo no televisado que se llevará a cabo en Jacksonville, Florida. También anunció su presencia para el último SmackDown del año, el 27 de este mes, así como de otros tres eventos en vivo los días 28, 29 y 30 de diciembre.