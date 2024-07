El actual Campeón Indiscutible de la WWE, Cody Rhodes, intenta explicar cómo se sintió en su victoria en WrestleMania XL, donde finalmente cerró su historia derrotando a Roman Reigns para convertirse en el nuevo monarca máximo de la compañía, en una reciente aparición en el canal de YouTube DDP Yoga.

► La euforia de WrestleMania

“Hay una sensación de euforia que conoces, a la que quieres llegar y alcanzar, y luego hay una euforia que no conoces, que está mucho más allá de lo que podrías haber imaginado. Y ahí es donde me encontré al final de ese combate, donde no solo fue, oh, esto fue. Así es como quería sentirme. Me siento tan bien.

“Fue otro nivel de sentir logro y orgullo por el trabajo que habíamos hecho y el trabajo que, ya sabes, todos los que estaban allí, y en mi caso, y diría que en la mayoría de los casos, pero estoy pensando en un vacío un poco. Pero en mi caso, fue muy real.

“Fuimos a cenar, los 20 de nosotros, o lo que fuera, el jueves por la noche. Y luego, dos noches seguidas, ustedes tienen la suite. Por eso me hizo mucha gracia cuando pregunté en la cena. Dije: ‘Hey, ¿quién estuvo aquí el año pasado?’ Todos. Así que el hecho de que este verdadero equipo de personas, mis suegros, mi hermana, mis amigos, el pequeño Brodie, este verdadero equipo de personas estuviera allí para verlo. Pensé, oh, hombre, esto es realmente algo sincero que está sucediendo en el espacio de la lucha libre, y para mí, fue una euforia que no conocía.

“Y ahora, seré honesto, aún estoy en ello. Hunter me preguntó dos semanas después de Mania. Triple H me preguntó: ‘¿Has bajado ya?’ Y quería decir que sí porque tenemos cosas en las que estamos enfocados ahora, estamos avanzando ahora. Y estaba enfocado en ellas, y me dirigía hacia lo que fuera que tenía delante. Pero aún así, no sé. La mejor manera de describirlo es como una niebla.

“La mejor niebla de todas, que simplemente está alrededor. Y he dicho en voz alta muchas veces, como, hicimos esto, hicimos aquello, y eso es simplemente, me siento bien porque durante tanto tiempo no podía decir eso. Y sí, simplemente la mejor sensación que no sabía que existía, que ahora sé que existe y la obsesión que todos los luchadores tienen, tienes que perseguirla de nuevo. Tienes que encontrarla. Pero también sé que si ese es el pico, fue una construcción y carrera realmente excepcional. No creo que sea el pico, pero fue especial”.

► Conrad Thompson

Cody también resalta a Conrad Thompson como una persona sin la que no hubiera regresado a la WWE. Además, revela qué plan tenía si no lo hubiera hecho.

“Dentro de unos años, cuando la gente empiece a hacer entrevistas y escribir libros sobre contratos y narrativas y cosas así, podrían darse cuenta de que Conrad estaba conectado con muchas personas importantes. No es un secreto, lo he dicho antes, pero el regreso a WWE no habría sucedido sin Conrad. Él estaba genuinamente curioso, ‘Hey, solo por curiosidad, ¿realmente se acabó tu contrato?’ Porque cada luchador que dice que su contrato se acabó típicamente está mintiendo. He estado allí antes, pero esta vez fue sincero y esa sinceridad llevó a donde terminaríamos. Así que sí, grandes, un gran saludo para Conrad.

“Siempre tengo curiosidad, mi plan de respaldo era que si WWE me rechazaba, en términos de los fanáticos, sabía que podría volver a WWE, pero si no funcionaba al nivel que quería, mi plan de respaldo era hacer un podcast con Conrad llamado ‘The All In’. Eso era lo que íbamos a hacer, ‘The All In,’ porque él me había ayudado con el All In original».