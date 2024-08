Habiendo defendido el título ante Solo Sikoa en SummerSlam con ayuda de «The Tribal Chief» Roman Reigns, lo cual deja pendiente un nuevo combate con ambos samoanos, mientras ellos se enfrentan al mismo tiempo, así como camino a su defensa contra «The Prizefighter» Kevin Owens en Bash in Berlin, «The American Nightmare» Cody Rhodes es el Campeón Indiscutible, la cara, de la WWE. Un estatus inimaginable tiempo atrás que viene con mucho más de lo que uno podría pensar. La pesada carga de la corona, dicen.

► Cody Rhodes, Campeón Indiscutible de WWE

«Lo que más noto al ser campeón es que todo lo que hago tiene un impacto directo en la WWE. Es un concepto aterrador, ¿verdad? Todo lo que hago, incluso lo que como, afecta a la WWE. Esa dona extra podría hacer que mis abdominales se vean menos definidos, ¿no? Antes, me enfocaba más en cómo algo me impactaba a mí, pero ahora lo veo desde todos los ángulos. Me he vuelto un poco obsesivo con eso, pero lo he tomado de manera positiva». Cody también menciona a Sports Illustrated la presión que debe afrontar en la actualidad e imagina cómo lo hubiera hecho antaño, cuando si bien no tuvo la misma (jamás había tenido tanto éxito) sí que tuvo otra (ser el hijo de Dusty Rhodes): «Tener esa presión es realmente bueno para mí. Si hubiera ocurrido antes en mi vida, no sé cómo lo habría manejado«.

¿Cómo ves a Cody Rhodes como Campeón Indiscutible de WWE?

