Cody Rhodes revela cuándo planea colgar las botas

En All Elite Wrestling quisieron aclarar desde su inicio que no iban a hacer honor a su nombre y esta compañía no quedaría convertida en una exclusiva plataforma de promoción de los miembros de The Elite. Pero, ¿qué ocurre si sólo este grupo de luchadores y otros contados nombres fuera de ese círculo poseen la popularidad suficiente para mantener los ratings, a la espera de construir nuevas estrellas?

Lógico por tanto que Cody Rhodes sea uno de los finalistas del torneo que coronará en Double or Nothing II al primer Campeón TNT, pese a las críticas de muchos seguidores tras su victoria sobre Darby Allin en semifinales. Seguramente estos pasan por alto que un monarca inaugural de categoría beneficia a todo el elenco, pues quien logre batir a Cody (o a Lance Archer) en un futuro debería ver cómo su estatus se eleva gracias a tal victoria.

Y en una entrevista ayer con Tony Schiavone hablando de su inminente combate en DON II, "The American Nightmare" volvió a dar una fecha para su retiro.

► 5 años más de Cody Rhodes sobre el ring

«Cuando eres un luchador de segunda o tercera generación, o como quieras llamarlo, casi siempre se te mide con estándares que te precedieron. Bueno, mis estándares son bastantes altos. Tú sabes, Dusty fue tres veces campeón mundial. Quiero decir, dejó un importante pedazo de legado luchístico. No hago esto para otra cosa que no sea convertirme en el más grande. Para otra cosa que no sea el mejor. Eso suena ridículo, pero de verdad sigo creyendo en sueños. Y tienes que mejorar cada día. Desde el primer día que empecé en esto, unos 15 años, he intentado ser mejor luchador. «Y voy a cumplir 35 en junio, cuando dije que sólo voy a seguir haciendo esto hasta los 40. No sé si acabaré cumpliéndolo. Raras veces ocurre en la lucha libre, pero es lo que dije. Y quiero asegurarme de que dos personas en particular no tengan que trabajar en su vida. Una es mi esposa, quien de todas maneras querrá seguir trabajando todos los días, porque es así. Y la otra es mi madre, quien se niega a aceptar que hago todo lo que puedo para cuidar de ella... Pero quiero asegurarme de que saben que lo hice, y que lo hice en la lucha libre».

La entrevista completa de Tony Schiavone a Cody Rhodes puede verse aquí.