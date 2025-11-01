Cody Rhodes retuvo ante Drew McIntyre en Saturday Night’s Main Event

En una contienda bastante reñida, Cody Rhodes logró retener el Campeonato Indiscutido de WWE frente a Drew McIntyre, en un combate donde el título podía cambiar de manos incluso por descalificación. A pesar de la brutalidad mostrada por el escocés, Rhodes salió airoso aunquee de una forma un pcoo controvertida

El duelo comenzó con Cody tomando la iniciativa, castigando a McIntyre con gran energía. Sin embargo, el retador aprovechó su poder físico para dominar por largos minutos, castigando sin piedad al campeón dentro y fuera del cuadrilátero. La resistencia de Rhodes fue puesta a prueba, especialmente cuando Drew utilizó el cinturón en un intento de obtener ventaja ilícita.

► Momentos claves de Cody Rhodes vs Drew McIntyre

La batalla alcanzó su punto más dramático cuando McIntyre golpeó accidentalmente al árbitro, dejando el combate sin control. Drew intentó usar el campeonato como arma, pero Rhodes lo esquivó y contraatacó con un DDT que impactó la cabeza del escocés contra el cinturón. Acto seguido, Cody aplicó su Cross Rhodes definitivo, consiguiendo la cuenta de tres y reteniendo el título ante una ovación ensordecedora.

► ¿Qué pasará ahora?

Con esta victoria, Cody Rhodes continúa consolidando su legado como Campeón Indiscutido de WWE, mientras que Drew McIntyre podría reclamar una nueva oportunidad tras la controversia del final. La rivalidad entre ambos parece lejos de terminar, dejando abierta la posibilidad de una revancha en un evento futuro.