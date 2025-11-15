La defensa de Cody Rhodes del Campeonato Indisputable WWE ante Bronson Reed fue todo menos convencional. Lo que comenzó como una lucha titular se transformó en un campo de batalla que culminó con una traición que cambiará el panorama de la compañía.

La oportunidad de Reed llegó de manera sorpresiva, y el coloso australiano no la desaprovechó, dominando desde el inicio con su abrumador poder. Aplastó a Cody con una plancha y luego lo arrojó contra el suelo del ringside, haciendo parecer que el final estaba cerca.

► Momentos clave

Sin embargo, la tenacidad es el sello de Cody Rhodes. En un acto de pura supervivencia, aplicó Cody Cutter desde la tercera cuerda que estuvo a centímetros de darle la victoria, incluso después de recibir el devastador Tsunami de Reed.

Cody lanzó a Reed por encima de la barricada para evitar ser destrozado, y en un acto de desesperación, destruyó la mesa de comentaristas en inglés. Pero fue entonces cuando la contienda tomó un giro drástico. Bronson Reed respondió con una tacleada voladora que impactó de lleno en el campeón, provocando que el réferi detuviera la lucha y declarara a Cody Rhodes vencedor por descalificación.

El caos no hizo más que empezar. Logan Paul apareció para unirse al festín, atacando a un Cody ya vulnerable.

Parecía el momento perfecto para que The Vision acabara con el campeón, pero la caballería llegó en forma de The Usos. Jey y Jimmy Uso irrumpieron para limpiar el ring.

Justo cuando parecía que el bien prevalecería, llegó el golpe de timón. Los Usos prepararon una mesa de Slim Jim para un Uso Splash, pero fueron interrumpidos por Drew McIntyre, quien, a pesar de estar suspendido, regresó con una ira concentrada para atacarlos. Aunque Jey logró conectar una superkick, McIntyre se repuso rápidamente, pateándolo en la cara y allanando el camino para que Bron Breakker lo destrozara con su spear.

La alianza se selló en ese momento. McIntyre y Logan Paul se unieron para atacar a los hermanos Uso, y luego, Drew remató a un Cody Rhodes indefenso con su brutal Claymore. Para rematar la humillación, Bronson Reed subió al ring y acabó con el campeón caído con su Tsunami.

► ¿Y ahora qué?

El acto final fue simbólico y letal. Paul Heyman le entregó a Drew McIntyre una carpeta de cuero, y tras un apretón de manos, se consumó el pacto. Drew McIntyre es, oficialmente, el nuevo miembro de «The Vision», una facción que ahora se presenta más poderosa y peligrosa que nunca, mientras un Cody Rhodes malherido yace como testigo del nuevo orden que amenaza con apoderarse de la WWE.