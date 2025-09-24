Cody Rhodes resalta el acuerdo entre WWE y ESPN

WWE celebró el sábado Wrestlepalooza, el primer evento premium en vivo de una nueva era de la asociación entre WWE y ESPN, y que tuvo un cartel teóricamente bueno, considerando que estaba compitiendo (al menos durante las primeras horas) con el PPV de AEW, All Out Toronto. Sin embargo, el evento no fue lo que muchos esperaban, y la cadena televisiva le dio una calificación global de C.

► Cody Rhodes y Roman Reigns resaltan que llegar a ESPN es un sueño

Durante una entrevista reciente con «ESPN’s Unsportsmanlike», Cody Rhodes comentó sobre la enorme oportunidad que representa para la WWE su asociación con ESPN, ya que les permitirá llevar sus personajes al primer plano en un escenario tan importante como ESPN. Sin embargo, agregó que la lección que aprendió de Reigns es lo que más le queda, descando que el OTC le hizo ver que ambos hicieron realidad los sueños de sus padres en la lucha libre profesional.

«No hablamos mucho con Roman Reigns, pero me dijo algo que realmente me impactó, y es muy sincero. ¿WWE y la lucha libre profesional, en general, en una plataforma tan grande como ESPN? Es realmente todo por lo que nuestros padres trabajaron. Así que eso siempre está ahí… Lo hicieron todo, ¿sabes? Y nosotros podemos disfrutar de este maravilloso éxito, así que más vale que lo hagamos.»

Cody Rhodes luego añadió lo ruidoso que ha sido el público en sus últimos shows (apoyándolo) y explicó por qué esto es importante para él.

«Me gusta que sean lo más ruidosos posible durante el mayor tiempo posible y mi esperanza —mi esperanza romántica— es que, sin importar en qué creas, él pueda oírlo…»