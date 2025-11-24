Cody Rhodes y Roman Reigns aparecerán el próximo año como Street Fighter, una adaptación cinematográfica a la reconocida saga de videojuegos de peleas. Ambos terminaron de rodar y ya hicieron su regreso a la programación de WWE, tras interpretar los roles de Guile y Asuma, respectivamente.

► Cody Rhodes detalla su experiencia en Street Fighter

Durante una aparición reciente en «Bertcast», Cody Rhodes habló sobre su experiencia en el rodaje de Street Fighter, la cual, según el Campeón Indisputable WWE, también le ayudó a mejorar su desempeño en el ring.

«El elenco de ‘Street Fighter’, Andrew Koji (Ryu), Noah Centineo (Ken) y Callina Liang (Chun-Li), los tres personajes principales del juego Street Fighter, llegaron desde el principio. Se dedicaron a analizarlo todo, a analizar las escenas; es una comedia de acción divertida, pero se la tomaron muy en serio. Cuando llegamos, 50 Cent iba a ser Balrog, Andrew Schulz, cuya actuación como Dan Hibiki, el personaje de broma de Street Fighter, es increíble.»

«Llegamos todos, Roman Reigns y yo, todos venimos de fuera y llegamos como líderes en nuestro campo, pero nos hizo sentar a todos, al grupo con el que estaba, y vimos un pequeño vídeo de la edición que ya habían hecho. Me sentí como si estuviera en un equipo deportivo de ligas menores. Por la forma en que lo dirigía, parecía que era mi entrenador. Kitao Sakurai, el director, es mi entrenador. Nos decían: «Miren lo que hemos hecho en tres semanas. ¡Arriba, chicos!». Sentí que estaba listo para atravesar una pared de ladrillos.»

Según Cody Rhodes, ver de primera mano a sus compañeros de «Street Fighter» en acción lo inspiró tanto que siente que ha mejorado como luchador profesional desde que regresó a la televisión de la WWE, y le atribuye esto a la increíble capacidad narrativa de sus compañeros.