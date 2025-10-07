Cody Rhodes relata su experiencia en Street Fighter

Cody Rhodes y Roman Reigns aparecerán el próximo año como Street Fighter, una adaptación cinematográfica a la reconocida saga de videojuegos de peleas. Ambos terminaron de rodar y ya hicieron su regreso a la programación de WWE, tras interpretar los roles de Guile y Asuma, respectivamente.

► Cody Rhodes no duda en recrear algunos movimientos de Guile

Durante una entrevista reciente en «The Pat McAfee Show». Cody Rhodes habló sobre el papel desempeñado en Street Fighter y adelantó que recrearía algunos de los famosos movimientos de Guile y comentó si hizo sus propias escenas de riesgo para el papel. Además, destacó el trabajo de los demás protagonistas de la película, de quienes dijo que se tomaban el trabajo muy en serio.

«Estaba convencido de que cualquier escena de riesgo, la quiero hacer. Si eso requiere estar en estos cables, quiero hacerlo. Si ponen a otro tipo en la esquina que sé que va a hacer la toma después, igual quiero intentarlo».

«Noah Centineo, Callina Liang y Andrew Koji, los tres protagonistas, son actores increíblemente buenos, se toman el trabajo muy en serio y están ahí para trabajar todos los días. Luego están 50 Cent, Andrew Schultz, Roman y yo. Pudimos jugar».

The American Nightmare adelantó que su versión de Guile no es un soldado común y corriente, pero no ofreció muchos detalles sobre lo que los fans pueden esperar ver en la película. «Street Fighter» está a poco más de un año de su fecha de estreno, y la sinopsis indica que la trama se centra en Chun-Li reclutando a Ryu y Ken para un torneo de lucha.