Cody Rhodes recuerda su tiempo en el Bullet Club

El Bullet Club es una de las facciones más importantes de las últimas décadas en la lucha libre profesional. El grupo nació en el 2013 en NJPW y su fama trascendió fronteras, a tal punto que son bastante reconocidos incluso en norteamérica, con algunos nombres importantes formando parte del grupo como Finn Balor, AJ Styles, The Young Bucks, The Good Brothers, Cody Rhodes, entre otros.

► Cody Rhodes hizo comercial el Bullet Club

En la reciente edición de su programa «¿De qué quieres hablar?», Cody Rhodes reconoció la contribución que él le dio al Bullet Club cuando él estaba al mando, mencionando que fue el hombre que lo hizo comercial, algo que no habían logrado ni Finn Balor ni AJ Styles cuando dirigían al grupo.

«El Bullet Club era genial cuando Finn Balor lo dirigía, genial cuando AJ Styles lo dirigía, pero no ganaban dinero. No era una empresa rentable. Me uní y empezó a generar ingresos. Sin embargo, era lo menos genial del mundo. Y me di cuenta de que yo era como el Bullet Club vendedor y comercial».

«Cuando veo a los líderes del Bullet Club, no me molesta que la gente discuta acaloradamente sobre lo mal que fui por ello, porque, bueno, nos iba bien«.

Cody Rhodes tuvo una buena carrera tras su salida de la WWE en el 2016 y pese a que no considera precisamente que su liderazgo en el Bullet Club haya sido mejor o peor que los de AJ Styles o Finn Bálor, si resalta la diferencia que tuvo con estos en relación a su contribución.