Cody Rhodes recuerda su primer trabajo y por qué fue despedido

Aunque siempre creemos que los famosos siempre nacen en familias adineradas, no se puede negar que muchas de las celebridades actuales pudieron haber tenido una infancia o una adolescencia difícil. Y también, muchos de ellos tuvieron que trabajar en cosas en las que trabaja cualquier otro mortal, actividades alejadas al talento que luego los vuelve reconocidos a nivel mundial y multimillonarios.

Por eso, recientemente sorprendió una interesante anécdota que le ocurrió a Cody Rhodes y que terminó en el despido de su primer trabajo. Rhodes contestó a un tuit de la actual anunciadora de NXT, Alicia Atout, en donde recordaba su primer trabajo.

.@EinsteinBros – you were allowed 1 bagel a shift. I went into the dining area 4 times a day w/a cinnamon sugar bagel toasted with honey almond spread and called out “William – toasted bagel”. There was no William, it was for me. I was terminated. Love that place though forever https://t.co/C4qJuAQhEh

— Cody Rhodes (@CodyRhodes) October 22, 2022