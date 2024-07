Cody Rhodes, fue el gran protagonista de WrestleMania XL, luego de derrotar a Roman Reigns en la estelar del evento magno, convirtiéndose en el Campeón Universal Indisputable WWE. Si bien hubo un momento en el que parecía que no iba a poder concluir su historia, ciertamente gracias a los fanáticos, la situación cambió y logró mentalizarse por varias semanas para poder tener su gran momento.

► Cody Rhodes se siente bien, pero mira hacia adelante

Durante una entrevista reciente con Diamond Dallas Page en su canal de YouTube DDP YOGA, Cody Rhodes entró en detalles sobre sus sentimientos después de derrotar a Reigns y también afirmó que la preparación previa a WrestleMania 40 fue fenomenal. Sin embargo, menciona que también está enfocado en el presente y concentrado en lo que sigue.

«Hay un punto máximo al que quieres llegar y alcanzarlo, y luego hay un punto máximo que no conoces y que va más allá de lo que podrías haber pensado que sería, y ahí es donde me encontré al final de ese combate. … Fue otro nivel de sentir logro y sentir orgullo y el trabajo que habíamos hecho… He dicho en voz alta muchas veces como ‘Hicimos esto, hicimos aquello’, y me siento bien porque por tanto Durante mucho tiempo no pude decir eso. Y sí, simplemente el sentimiento más grande que no sabía que existía… Si ese es el pico, fue una construcción y ejecución realmente excepcional, no creo que sea el pico, pero fue especial.»