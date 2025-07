Cody Rhodes recuerda AEW: «No lo iba a tolerar»

Cody Rhodes habla sobre su salida de AEW. Dice que sintió falta de reconocimiento por lo que construyó junto a sus amigos. “La mejor venganza es el éxito», espeta. Camino a desafiar a John Cena por el Campeonato Indiscutible WWE en SummerSlam 2025, Bill Simmons lanza un breve adelanto de su próxima entrevista en el que escuchamos las declaraciones que leemos a continuación.

Estábamos sentados sobre magia. Si no iba a hacerlo en la casa que, literalmente, construí junto a Matt, Nick y Kenny, entonces amigo… me iba a ir a otro lado .”

Pero sentirme irrespetado en algo que construí con mis amigos . Que nosotros construimos. Sentirme irrespetado ahí, eso no lo iba a tolerar. Brandi y yo, ambos… soy muy afortunado de tenerla. Fue uno de esos momentos en los que dijimos: ‘Al carajo. Hice mucho más aquí de lo que ustedes creen, y lo van a notar en cuanto me vaya por la puerta’.

“There’s clearly bad blood, but there’s also clearly respect and love.”

Cody Rhodes discusses what led to his departure from AEW. pic.twitter.com/U8RYZ90rHD

— The Ringer (@ringer) July 31, 2025