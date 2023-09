Cody Rhodes recuerda a Stardust

Tras estar seis años fuera de la WWE, Cody Rhodes regresó a la compañía en WrestleMania 38 el año pasado y causó impacto inmediato después de derrotar a Seth Rollins en su combate de regreso. Rhodes ha estado en una impresionante racha desde su regreso, ganando casi todos sus combates, incluyendo el Royal Rumble de este año; no obstante, perdió cuando más importaba, ante Roman Reigns en WrestleMania 39, teniendo aún esa materia pendiente en su historia, y está trabajando para construir su propio legado en la WWE.

► Cody Rhodes está consciente de sus errores en el pasado

Las frustraciones de Cody Rhodes con el departamento creativo de la WWE que llevaron a su salida de la compañía en el 2016 eran bastante notorias, y una de las causantes de la misma se debió al uso del personaje de Stardust, que fue el último que adoptó antes de marcharse. Ahora, casi siete años después de salir de la WWE, Rhodes admitió en una entrevista reciente con el podcast «Dale Jr. Download» que podría haber hecho más para que el referido personaje funcionara en lugar de quejarse de ello.

«Hay mucha gente a quien culpar cuando se trata de Stardust. Pero a medida que me hago mayor, cada vez me culpo más a mí mismo. Porque una cosa es defenderse después de dos años, cuando está reprimido y listo para estallar, versus si hubiera peleado esta batalla seis meses después. … Si hubiera venido a trabajar todas las semanas y hubiera dicho: ‘Esto no me funciona’, siendo también un profesional y parte del proceso…»

«Lo más importante, y sé que esto va a parecer una tontería, para cambiar tu suerte en el entretenimiento deportivo y la lucha libre es estar en la mejor forma de tu carrera«.