Cody Rhodes recordó a Kurt Angle en AEW Dynamite

Han transcurrido menos de dos meses de 2020, pero si tuviera que elegir cuáles están siendo las mejores rivalidades en lo que llevamos de año, debo mencionar la que mantienen Cody Rhodes y MJF. Resulta ejemplar la manera en la que AEW está plasmando el conflicto, tanto por el trabajo de los protagonistas como por su capacidad para innovar, dentro de un panorama tan complicado ya en este sentido: echen un vistazo, si se lo perdieron, al segmento de los diez correazos del episodio del 5 de febrero.

O, sin ir más lejos, al excelente estelar de la pasada noche, con «The American Nightmare» de nuevo en modo héroe teniendo que superar el último obstáculo antes de enfrentar a Friedman. Pero ahora, Cody tuvo vía libre para devolver los golpes, aunque no a su antiguo mejor amigo, sino a Wardlow; quien, ciertamente, no tiene un debut sobre el ring muy positivo teniendo en cuenta que AEW lo estaba vendiendo como un monstruo destructor.

Obviando el resultado y quizás el excesivo protagonismo del ex-WWE, fue un buen choque, que logró enganchar al público desde el comienzo (no obstante, se trataba del primer «Steel Cage» en la corta historia de AEW) gracias a buenas dosis de brutalidad. Y movidas riesgosas. Porque la última secuencia vio a Cody ejecutar un tremendo Moonsault desde lo alto de la jaula, cayendo directamente sobre Wardlow, quien fue incapaz ya de escapar de la cuenta de tres.

WHAT.A.MOONSAULT!@CodyRhodes puts it all on the line for a match against @The_MJF at #AEWRevolution! pic.twitter.com/r73idpBuOL

— All Elite Wrestling (@AEWrestling) February 20, 2020