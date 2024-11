Cody Rhodes reconoce a Seth Rollins como su mejor rival

Cuando Cody Rhodes regresó a la WWE en WrestleMania 38, tuvo como primer rival a Seth Rollins, en una disputa que duró varios meses con una trilogía, que culminó con un brutal combate de Hell in a Cell que le terminó pasando factura a The American Nightmare, porque culminó con un pectoral desgarrado. En aquel entonces, Rhodes logró las tres victorias en sus combates.

► Cody Rhodes y Seth Rollins tuvieron una rivalidad brutal

A pesar de que Cody Rhodes se ha enfrentado a numerosos rivales desde su regreso a la WWE, reconoce a uno en particular como uno de los mejores oponentes que ha tenido. Precisamente, durante una entrevista reciente en el podcast Flagrant, mencionó que, a pesar de su rivalidad muy personal y brutal, Seth Rollins ha sido uno de los mejores oponentes con los que ha compartido el ring.

«La primera vez que golpeas a alguien, te golpeas directamente en la cara, como, ‘Uf’. Amigo, ¿cómo hacemos esto de manera habitual? Cuando estás ahí con alguien tan bueno como él Rollins, entonces tienes el mejor compañero de baile del mundo. Puedes sentir a dónde quiere ir».

Rollins ha admitido anteriormente que él y Rhodes tienen una relación compleja, mientras que el propio Rhodes había admitido que no se gustan, pero ambos demostraron ser profesionales y esa situación parece haber quedado en el pasado, ya que Rhodes no dudó en elogiar a su ex oponente, llamando a Rollins el «MVP» de WrestleMania 40, además de elogiar su destreza en el ring. Recordemos que ambos fueron compañeros en el reciente WrestleMania, cuando se enfrentaron a Roman Reigns y The Rock en una lucha por equipos.